La fidanzata sta per partorire: lui si porta anche l’Xbox in ospedale

Le persone di fronte all’ansia reagiscono nei modi più svariati, sicuramente distrarsi aiuta ad affrontare meglio la tensione. Sarà per questo motivo che Scott, fidanzato di Haydee, ha deciso di portarsi l’Xbox anche in ospedale e di mettersi a giocare a Fortnite mentre lei iniziava il travaglio per partorire il loro secondo figlio. Il ragazzo ha fatto le cose per bene e si è portato anche le cuffie, sia per non disturbare che per non essere disturbato in un momento così delicato...come la partita alla consolle. Lei dal suo letto prova a richiamarlo all’ordine: "Perché hai portato la tua Xbox?" chiede Haydee a Scott mentre gira il video. "Un'altra partita soltanto, te lo prometto", risponde lui distrattamente. Non sappiamo quante altre partite abbia giocato Scott prima di staccarsi da gioco, ma sappiamo che i due continuano la loro felice relazione e raccontano la loro divertente quotidianità familiare di cui i videogiochi fanno abbondantemente parte. Il loro account su Tik Tok “Anxiety Couple” ha 8,5 milioni di follower che seguono appassionatamente i loro sketch a base di videogiochi, anche grazie al primo figlio che è giù un amante dei videogame, mentre per il secondogenito, aspettiamo ancora qualche anno.

Nel frattempo il video della Xbox in sala parto ha aperto un feroce dibattito tra futuri genitori che si danno delle dritte su come comportarsi in certi momenti a fianco alle proprie compagne in travaglio. Tranquilli, qualsiasi cosa possiate fare, sarà sempre la cosa sbagliata.