Quali sono le grandi città più sicure al mondo? Ecco la lista dell’Economist

L’Economist ha stilato una classifica delle città più sicure al mondo, considerando 76 indicatori tra cui attenzione all’ambiente, sviluppo delle infrastrutture e sistema sanitario nazionale. Il Safe City Index dopo il Covid ha voluto dare spazio a indicatori relativi a salute e digitalizzazione proprio perché la percezione della sicurezza è oggi diversa. Il nostro Paese resta fuori dalla top ten, al primo posto troviamo invece Copenaghen, capitale della Danimarca con 82,4 punti (su un massimo di 100). guadagnati soprattutto grazie a infrastrutture, sicurezza personale e rispetto dell’ambiente. Al secondo posto troviamo Toronto che spicca per le sue politiche ambientali e totalizza 82.3 punti di media. Al terzo posto c’è Singapore, prima città asiatica in classifica con un punteggio di 80,7 su cui pesa lo sviluppo eccellente delle infrastrutture. A seguire troviamo Sydney, Tokyo (declassata dal primo posto del 2019). Amsterdam, Wellington, Hong Kong, Melbourne e Stoccolma che chiude la top ten. Per trovare un’italiana però dobbiamo scendere al ventisettesimo posto, dove c’è Milano con 71,3 punti e al ventinovesimo la capitale italiana, fortemente penalizzata da sicurezza personale e scarse possibilità economiche. A chiudere la classifica sono città come il Cairo al cinquantasettesimo posto e Caracas che non è famosa per la sua sicurezza e ha un sistema sanitario che lascia a desiderare. Ultima della classe è Yangon, in Birmania penalizzata soprattutto dalla poca digitalizzazione.