Il Presidente Macron vuole autorizzare il bracconaggio di 110mila uccelli selvatici

Il presidente francese Macron è intenzionato ad autorizzare la pratica dell’uccellagione, una pratica di caccia illegale in Italia che avviene attraverso trappole con cibo o altre esche. Tutto ciò, pochi giorni dopo il Congresso mondiale per la conservazione della biodiversità, tenutosi a Marsiglia a metà settembre; in quell’occasione Macron ha dichiarato che si sarebbe impegnato per la tutela dell’ambiente e della biodiversità.

La bozza del decreto, se approvata, autorizzerebbe la caccia di 106 mila lodole (Alauda arvensis) con reti orizzontali e gabbie a caduta, 1200 esemplari di pavoncella, 5800 esemplari di tordo bottaccio e merli, e 30 esemplari di piviere dorato. Se non avete mai sentito molti di questi nomi è perché si tratta di esemplari rari, per cui la gravità della loro caccia con metodi così violenti e indiscriminati è ulteriormente grave. La LPO, la lega per la protezione degli uccelli in Francia, ha invitato tutti i francesi a mobilitarsi e partecipare alla consultazione online del Ministero per la transizione ecologica, opponendosi al decreto.Anche alcuni parlamentari francesi si sono indignati rispetto a questo provvedimento e hanno difeso i metodi di caccia tradizionali.

Allain Bougrain Dubourg, presidente della LPO, ha dichiarato: “Sono sconvolto dal cinismo e dal clientelismo del Presidente della Repubblica. Mentre la comunità scientifica globale ci sta ammonendo riguardo al rischio di estinzione di massa di specie rare, il nostro governo decide di ridurre la biodiversità (..) La caccia al di fuori del quadro giuridico è bracconaggio”.

Vediamo se i provvedimenti vedranno realmente la luce o gli ambientalisti avranno la meglio.