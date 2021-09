Torna in edizione limitata il Soldino: la merenda più amata degli anni 80/90

Molti di voi nostalgici golosi saranno già in lacrime all’idea di poter riassaporare il Soldino, la merenda che ha fatto impazzire le giovani generazioni degli anni ‘80 e ‘90. Cosa avesse di speciale questa merendina è difficile da spiegare: il cioccolato principalmente, in svariate forme, soffice nel ripieno del pan di spagna, più croccante nella copertura e poi la ciliegina sulla torta (o in questo caso il soldino sulla merendina), cioccolato puro e semplice da mordere con gusto. Quando eravamo piccoli un Soldino poteva svoltare la giornata, insieme ad altre celebri merendine che spopolavano a quei tempi, vedi il Tegolino o la Girella, unica degna rivale delle merendine Mulino Bianco.

Ormai quello del revival nostalgico anni ‘90 è un trend senza limiti. Lo abbiamo visto con il ritorno del Winner Taco che ha fatto impazzire gli orfani del gelato da spiaggia, che hanno finalmente ritrovato il sorriso.

Il Soldino torna, ma avrà una forma rettangolare anziché quadrata come in origine, cambiamento accettabile solo se significa che la merenda sarà più grande e cioccolatosa. Unico neo è che per aggiudicarsela non basterà andare al supermercato e pregare mamma e papà di comprarla, ma bisognerà ordinarla online ed è disponibile in edizione limitata in confezioni da 8 pezzi con in regalo il porta merenda in metallo, anche questo molto molto vintage. Il tutto però costerà 30 euro comprese le spese di spedizione. Altro che Soldino, soldoni!