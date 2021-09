L’anziana vincitrice del Gratta e Vinci rubato a Napoli avrà il suo premio

L’anziana di Napoli a cui un tabaccaio aveva sottratto un biglietto vincente da 500mila euro, avrà la sua vincita. Lieto fine quindi per una vicenda da commedia all’italiana. La signora, 69 anni, aveva acquistato il tagliando vincente in una tabaccheria di Materdei e aveva chiesto l’aiuto del tabaccaio per interpretare la vincita; Gaetano Scutellaro, 57 anni ex marito della proprietaria della tabaccheria, però si era preso il biglietto ed era scappato in sella al suo scooter facendo perdere le sue tracce. La signora lo ha denunciato e dopo goffe fughe e ricerche del tagliandi smarrito, Scutellaro ha addirittura accusato la signora di calunnie, mentre progettava la sua fuga per le Canarie. Non contento avrebbe quindi tentato di estorcere denaro alla donna dicendole che avrebbe restituito il tagliando in cambio di metà della vincita. Una stupidaggine dietro l’altra, l’uomo ora è in arresto, anche se l’avvocato ha chiesto che il suo assistito che sconti la pena in una struttura in cui possa essere curato visto che a suo dire è malato. Ma la cosa importante è che il tagliando è stato dissequestrato ed è stato recuperato dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli che ha avviato le procedure per il pagamento. L'Agenzia dei Monopoli si è detta soddisfatta del lavoro fatto: “Le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa". Il direttore Marcello Minenna ha dichiarato: “Sono particolarmente felice per la signora napoletana, acquirente del biglietto, che in questi giorni è entrata nel cuore di tutti noi". Ora la signora potrà passare una vecchiaia da vera signora!