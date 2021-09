I Cavalieri dello Zodiaco diventa un film: ecco il cast

Ve li ricordate I Cavalieri dello Zodiaco? E come dimenticarli d’altornde. Ci hanno tenuto compagnia per anni quasi sempre all’ora di pranzo. Ora la saga diventerà un film, pronto a farvi morire di nostalgia. Il cartone prodotto dalla Toei Animation, si ispira all’anime creato da Masami Kurumada nel 1986, ora 35 anni dopo è pronto per il grande schermo in versione live action.

L’Hollywood Reporter ha fatto trapelare le prime indiscezioni: Pegasus, Cavaliere di bronzo e un dei personaggi più amati del cartone, sarà interpretato da Mackenyu Arata, già noto per la sua partecipazione a Pacific Rim - La rivolta, e per essere figlio della leggenda delle arti marziali Sonny Chiba. Il suo mentore sarà interpretato da Sean Bean, già presente in Game of Thrones e ne Il Signore degli Anelli; mentre Madison Iseman , che abbiamo già visto in Jumanji, vestirà i panni di Lady Isabel. La produzione è affidata al polacco Tomasz Bagiński (già produttore esecutivo di The Witcher), mentre in qualità di coordinatore degli stuntman e delle coreografie di combattimento, ci sarà Andy Cheng, che ha già mostrato la sua abilità nel mestiere in Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli e diverse altre pellicole. La data di uscita non è ancora nota, ma sarà entro la fine del 2022, l'attesa aumenta il desiderio, sperando che i veri cavalieri siano all'altezza di quelli disegnati!