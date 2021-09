Tiktoker mangia per sfida un hamburger gigante davanti a una folla di manifestanti vegani

I social spingono spesso a fare cose stupide per il solo gusto di mettersi in mostra. Esattamente quello che è successo all’influencer Jordan Adams che per il suo seguito di 700mila persone ha voluto fare un gesto davvero insensato. Su suggerimento di un suo follower è andato a una manifestazione vegana con in mano hamburger e telefono e ha iniziato a divorare il panino di fronte ai manifestanti con il solo scopo di dare loro fastidio e registrare un video stupido. Il tiktoker ha filmato anche alcune reazioni di vegani presenti che gli hanno fatto notare quanto fosse patetico; qualcuno ha anche provato a capire le ragioni del suo gesto, ma probabilmente lui stesso non le aveva ben chiare. La sfida che un utente gli aveva suggerito era di “andare alla manifestazione vegana più vicina e mangiare l’hamburger più grande del mondo in faccia ai manifestanti”, a dimostrazione che ognuno ha il seguito che merita. Ad ogni modo il panino era sicuramente grande, ma non sembra proprio il più grande del mondo, quindi la sfida è comunque persa, insieme alla dignità di Jordan!