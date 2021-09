Fedez e Ferragni: ecco qual è stato il motivo della lite furibonda

La coppia aveva discusso animatamente a fine estate sullo yacht di Diego della Valle e la cosa non era sfuggita ai fotografi in agguato che hanno immortalato la discussione, rendendo pubblica la discussione e scatenando grande curiosità nei milioni di follower della coppia. Durante una diretta per il lancio del nuovo singolo di Fedez, Meglio del cinema, i due hanno spiegato ai fan cosa fosse successo: “Io e la Ferry concludiamo la nostra estate non proprio felicioni tra di noi, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. la litigata più grossa c’è stata proprio nella foto diventata meme virale. Comunque i motivi sono cavolate». Poi in realtà Fedez vorrebbe glissare sul motivo vero e proprio della lite e la Ferragni si limita a dire “cose familiari”, utilizzando un po’ la vecchia scusa da giustifica scolastica delle medie.

La lite è avvenuta proprio alla vigilia del loro terzo anniversario di matrimonio, ma il cantante si è fatto perdonare organizzando alla moglie uno spettacolo musicale su una piattaforma in mezzo al lago di Como. Un piccolo concerto romantico al tramonto, con le musiche del pianista e compositore Alessandro Martire. Durante la performance Fedez le ha dedicato il suo ultimo pezzo che ha subito fatto breccia nel cuore di Chiara che ha poi scritto: «La mia canzone, quella che mi fa piangere ogni volta che la ascolto. Sono pronta a condividerla con tutti voi e spero vi emozioni almeno un po’».

Tutto è bene quel che finisce bene!