Gf Vip: tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è già crisi ed è colpa di un massaggio

I fan si sono già affezionati alla neonata coppia del Gf Vip formata dall’ex nuotatore Manuel Bortuzzo e dalla principessa etiope Lulù Selassiè, ma i due in realtà sono già in crisi. Il motivo della discordia? Un messaggio del bel Manuel all’ex tronista di Uomini & Donne Sophie Codegoni.

Sophie si lamentava di aver dormito male e di accusare dolore al collo, e così Manuel si è offerto di farle un bel massaggio per distendere i nervi in tensione, ma la scena non è sfuggita all’attenzione di Lulù che ha subito assunto un atteggiamento palesemente infastidito. Quando però Sophie le ha chiesto apertamente se le avesse dato fastidio, Lulù ha negato categoricamente, dicendo di essere stranita per questioni sue personali. Peccato che poi con Manuel ha parlato senza microfoni della questione, rifugiandosi in bagno e dalla mimica dei due, sembra chiaro che il motivo della discordia sia proprio il massaggio considerato troppo intimo da Lulù.

Insomma la storia non sembra avere un futuro roseo, con il padre di Manuel che da fuori la casa commenta malamente la loro liason e lo stesso Manuel che ha dichiarato che quando Aldo Montano tornerà nella casa, vorrà nuovamente dormire con lui "perché a letto stiamo a chiacchierare, è una cosa molto naturale...", ha detto. Andiamo bene.