Marcell Jacobs fa la proposta alla compagna Nicole Daza sulla pista di atletica

L’annuncio è arrivato direttamente dalla promessa sposa attraverso Instagram, Nicole Daza scherzando ha scritto: “Ho detto più velocemente ‘sì’ io che lui a fare 100 metri”. La risposta quindi è un convinto sì alla proposta di matrimonioricevuta dal compagno Marcell Jacobs. Un anno denso di emozioni quello del velocista che prima ha conquistato l’oro a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100 e ora ha deciso di fare il grande passo.

La proposta è arrivata dopo una romantica cena per festeggiare i 27 anni del campione; dopo la cena a Manerba del Garda i due hanno fatto una passeggiata lungo la pista di atletica costruita apposta per lui, per consentire i suoi allenamenti durante il lockdown; un luogo altamente simbolico per Jacobs, quindi. Per questo ha scelto proprio quella pista per inginocchiarsi e farle la domanda di rito, mentre la scritta luminosa "Vuoi sposarmi?" si accendeva alle sue spalle. Lei non ci ha pensato un secondo e il cielo si è illuminato di fuochi d'artificio per celebrare la promessa di matrimonio. La coppia ha già due figli piccoli che erano presenti al momento della proposta e hanno poi festeggiato con i genitori il lieto evento, mentre alcuni amici presenti applaudivano alla scena. La cerimonia probabilmente avverrà nel 2022.