Apple lavora a una tecnologia per diagnosticare la depressione grazie all’iPhone

Il Wall Street Journal ha rivelato che Apple sarebbe al lavoro per sviluppare un'innovativa tecnologia che aiuti a rilevare i sintomi associabili con depressione e altre condizioni mentali critiche. L’azienda di Cupertino starebbe collaborando con l'Università della California e la società farmaceutica Biogen ad un algoritmo in grado di impiegare i dati raccolti dal telefono per rilevare elementi associabili ad alcune condizioni mentali patologiche.

Questo avverrà grazie alla raccolta di dati come l’attività fisica, le espressioni del volto, l’analisi del modo di scrivere o parlare, dati che non sarebbero poi condivisi con i server, ma che rimarrebbero sul dispositivo per conoscenza dell’utente.

Il nome in codice del progetto è “Seabreeze” - "brezza marina", a quanto riporta il WSJ, e per il momento è in una fase primordiale della sperimentazione che prevede l’osservazione di 150 persone a cui sono stati sottoposti dei questionari sul loro stato d'animo e sulle loro abitudini. I dati saranno confrontati con ciò che emerge dalle informazioni raccolte dagli smartwatch e dagli iPhone in dotazione ai soggetti partecipanti per vedere se è possibile creare un algoritmo che diagnostichi, ansia, stress e depressione attraverso i dati raccolti dai nostri dispositivi elettronici. In passato gli Apple watch sono stati in prima linea nel cercare una connessione tra dispositivi elettronici e monitoraggio della salute; ad esempio gli Apple Watch sono in grado di rilevare un battito cardiaco irregolare, informazione importante per chi ne soffre.

Andrà a finire che il nostro telefono ci conoscerà meglio di chiunque altro, anche di noi stessi!