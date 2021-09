Wally: il giovane tricheco errante è la star dei social

Wally è un giovane esemplare di tricheco, pesa 800 chili e ha dei grossi baffi buffi. Forse proprio grazie al suo aspetto e al suo animo viaggiatore, questa estate ha conquistato la fama sui social. Wally nei mesi estivi prima ha nuotato in solitaria dal mare Artico fino alle coste della Spagna, per cominciare poi il suo percorso di ritorno fino all’Irlanda per poi finire nelle acque gelide dell’Islanda, che sono decisamente più il suo habitat. Nelle sue numerose tappe ha attirato un sacco di curiosi che lo hanno immortalato mentre lui si metteva in posa fiero, circondato da occhi indiscreti. Proprio per la troppa attenzione mediatica, le associazioni ambientaliste si sono fatte sentire per tutelare la sua tranquillità, tra tutte la Sea Rescue Ireland ha allestitio per lui dei gommoni per farlo riposare nelle sue lunghissime nuotate. Wally è un animale molto pesante che deve riposarsi di tanto in tanto, purtroppo però spesso quando saliva per sua decisione su un’imbarcazione per rilassarsi un attimo, la affondava! Per questo è arriva l’idea dei gommoni da parte della Sea Rescue Ireland che ha raccontato: «Grazie ad un sostenitore gli abbiamo potuto mettere a disposizione un gommone adattandolo alle esigenze ed eliminando motore e sedili bbiamo coordinato i volontari per monitorarlo durante il giorno e assicurarci che fosse al sicuro, senza causare problemi e che senza essere molestato dalla folla».

Wally se la cava alla grande, è stato avvistato qualche giorno fa dopo una lunga assenza che aveva destato preoccupazione tra i suoi fan, invece è in ottima forma nelle acque gelide del nord che lo tengono attivo come sempre.