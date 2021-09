Muore a 35 anni Mel Thompson, make up artist di Youtube

Mel Thompson era una vera e propria star del trucco grazie alla fama conquistata grazie ai tutorial di Youtube. Aveva soli 35 anni ed è morta lasciando 4 figli e il marito che ha dato l'annuncio della sua scomparsa in un commovente post su Instagram, corredato dalle loro foto insieme: “Mel purtroppo è morta. È davvero difficile scegliere solo 10 foto. Abbiamo perso una bella persona. Volevo solo mostrare i sorrisi che ci regalava. Ho dovuto rispondere a così tanti messaggi di persone che le hanno scritto senza nemmeno sapere della sua scomparsa. È bello vedere quanto fosse amata. E lei ha amato tutti voi a sua volta. Continuerò ad amarla e mi mancherà per sempre. Era un pilastro per la nostra famiglia. I bambini le parlavano senza sosta e lei parlava costantemente con loro e cercava di aiutarli con le loro cose. E non importa quanto stesse male, mi accarezzava ancora la schiena quando arrivavo e saltavo sul letto accanto a lei mentre lavorava instancabilmente per dare vita ai suoi contenuti. Tutti sanno quanto fosse talentuosa come artista, con la sua mole di conoscenza, ma quelli più vicini a lei sanno quanto fosse davvero una donna meravigliosa. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutare chiunque senza pensarci due volte. Vorrei averla indietro”.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti quelli che la seguivano. Dalle parole del marito si intuisce che fosse giàà malata da tempo. In queste ore tutti gli amici e i fan stanno inondando i suoi profili di messaggi di cordoglio.