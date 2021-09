La prima luna piena d'autunno sarà la Luna del Cacciatore

La luna piena di ottobre sarà la prima dell’autunno, quella di fine settembre era ancora "estiva" per un soffio. La luna di ottobre viene chiamata Luna del Cacciatore perché questo è il periodo in cui i nativi americani (che l’hanno battezzata così) si concentravano sulla caccia per conservare poi le scorte per l'inverno. Il periodo era propizio perché c’erano ancora molti animali in giro visto che non faceva ancora così freddo. Questa luna era particolarmente apprezzata perché l’ultima della “Bella stagione”. c’è chi poi con una visione più brutale del vita la chiamava Luna del Sangue, sempre con esplicito riferimento alla caccia.

La luna piena di ottobre sarà visibile il 20 del mese alle 19.30 circa, quindi a ridosso del tramonto e sorgerà verso est. La luna non sarà una superluna, di quelle a cui siamo stati abituati questa estate, ma sarà probabilmente di colore arancione. Il fenomeno per cui ci sembrerà di questo colore è lo scattering di Rayleight, che è lo stesso principio per cui vediamo il cielo rossastro al tramonto: guardando l’orizzonte i nostri occhi “attraversano” uno spessore maggiore dell’atmosfera terrestre rispetto a quello sperimentato puntando lo sguardo più in alto e questa circostanza darà il colore arancione alla luna che ci sembrerà un po' "infuocata".