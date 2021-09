Robot intelligenti che governano la casa: è questo il futuro della domotica?

Esistono solo da qualche anno, ma gli assistenti vocali associati alla domotica sono sempre più diffusi. Se prima si limitavano a raccontarci una barzelletta o a dirci che tempo fa fuori, oggi hanno sempre più funzioni e possibilità. L’ultimo arrivato in casa Amazon si chiama Astro ed è un vero e proprio robot con le ruote. Cosa può fare? Tutto quello che fa già Alexa, ma muovendosi. Potrebbe controllare gli animali di casa, o attraverso le videocamere e i microfoni incorporati, aggiornare i padroni di casa se qualcosa di strano accade nell abitazione: una sorta di sentinella. Non solo, ma con il suo braccio estensibile può portarvi una birra, ad esempio, realizzando il sogno di molti esseri umani di starsene spaparanzati sul divano con la servitù robotica che vi porge una bevanda fresca, meglio se alcolica! Il robot costerà 999,99 dollari come prezzo di lancio per i primi mesi in cui sarà sul mercato, cioè da fine anno, poi il prezzo salirà a 1499,99 dollari.

I concorrenti non stanno certo a guardare, i loro dispositivi non hanno ancora le ruote, ma Google Nest Hub è in grado di monitorare il sonno e valutarne la qualità, ad esempio, offrendo alcuni consigli su come dormire meglio regolando luce, temperatura ecc. Esisterebbe anche lo smart speaker targato Apple, peccato che Home Pod non sia ancora disponibile in Italia e probabilmente non lo sarà mai. Una brutta notizia per tutti gli affezionati dei prodotti della Mela che potrebbero configurare tutti i loro apparecchi per farli dialogare tra di loro, unico grande vantaggio del dispositivo Apple che costa decisamente di più rispetto agli altri per quel che offre.

Tra tutti questi robot e le informazioni che ottengono stando nelle nostre case, osservandoci e ascoltando tutto, rimane sempre in sospeso il discorso privacy su cui molti utenti hanno dei dubbi, ma la tentazione della comodità della domotica è spesso molto più forte delle domande senza risposta.