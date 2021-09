È italiana la zucca più grande del mondo e si trova in Chianti

Un altro successo tutto italiano, quest’anno vogliamo vincere tutto, nello sport, nella pasticceria e adesso anche nell’orto! Il primato questa volta è di Stefano Cutrupi, un contadino di 39 anni che a Radda in Chianti ha coltivato la zucca più grande del mondo. Ha superato di 30 chili il record mondiale detenuto finora dal belga Mathias Willemijns: 1.190,50 chili contro la sua da 1.226 chili. Se vi state immaginando quanto possa essere grande una zucca che pesa oltre una tonnellata, possiamo solo confermare che è molto grande, ne escono fuori molti risotti alla zucca ecco. La pesa ufficiale è avvenuta durante la decima edizione del “Big Pumpkin Festival“, un evento dedicato proprio alle zucche giganti organizzato dall’associazione culturale “Club Lo Zuccone”, un’associazione che si occupa di promuovere la coltivazione di ortaggi giganti. Sono stati proprio loro a celebrare la buona notizia con un post su Facebook: “Buongiorno a tutti zucconi. Ancora non sembra vero, ma 1226 kg/2702 lb… il nuovo record del mondo è nostro. Grazie Stefano per questa grandissima emozione”, hanno scritto. Per il momento l’ortaggio resterà in esposizione in attesa dei giudici del Guinness World Record che verranno a verificare e attestare il primato mondiale, solo allora la zucca potrà recarsi insieme al suo contadino Stoccarda, in Germania, per i campionati europei di zucche e l’Italia ha tutte le intenzioni di vincere anche questo europeo.