Ubriaco ha passato ore ad aiutare a cercare un uomo, ma lo scomparso era lui

In Turchia un uomo si è offerto per aiutare una squadra di ricerca che stava cercando un uomo scomparso, ma lo scomparso era effettivamente lui e se n’è accorto solo dopo un bel po’. Un 50enne di nome Beyhan Mutlu ha passato una serata particolarmente movimentata. Prima è uscito a bere con gli amici in una località nell’entroterra della provincia di Bursa, poi si è allontanato, ubriaco nei boschi senza dare più cenni di vita. A quel punto dopo l’allarme dato dagli amici, le autorità hanno organizzato una squadra di ricerca. Tutta la cittadinanza si è mobilitata appena saputo della scomparsa dell’uomo e tanti gruppi di volontari si sono radunati per dare una mano; Mutlu non si è certo tirato indietro di fronte alla possibilità di fare qualcosa di buono e si è aggiunto alle ricerche, già che si trovava nel bosco, solo dopo alcune ore che un volontario continuava a urlare il suo nome gli è sorto il dubbio: “Ma chi stiamo cercando”, avrebbe chiesto, “io sono qui”. A quel punto la polizia lo ha ricondotto a casa a farsi una bella dormita. Certo c’è da chiedersi come la squadra di ricerca che lo ha accolto non si sia chiesta se quell’uomo alticcio non fosse proprio l’uomo da trovare, ma le modalità in cui è avvenuto l’incontro tra la squadra e il disperso/ricercatore sono tutt’ora un mistero.