Pittore danese riceve 72mila euro per attaccarli su due quadri, ma scappa con i soldi

L’arte moderna è spesso ermetica, a volte incomprensibile. Un esempio di arte davvero particolare è quella messa in atto dal pittore danese, Jens Haaning al Kunsten Museum di Copenaghen. All’artista era stato commissionata dal museo una riedizione di alcune vecchie opere a tema rapporto tra arte e lavoro. Il compenso stabilito era di 3400 euro, troppo poco per l’artista che considerava la somma svilente. Così ha deciso di provvedere da solo ad alzarsi la retribuzione, intascandosi 534mila corone (equivalente di 72mila euro) che sarebbero dovute finire sulle tele come parte integrante dell’opera. L’artista ha consegnato le tele in bianco e se n’è andato; quando lo hanno rintracciato per chiedere spiegazioni, ha fieramente difeso il suo operato e successivamente in un’intervista rilasciata ad una radio danese ha dichiarato: «Questa è la vera arte: avere rubato i loro soldi. Mi hanno pagato una retribuzione da fame, quindi io che mi batto da sempre contro le ingiustizie sociali ho reagito, il mio non è un crimine, ho preso quel che mi spettava».

Il direttore del museo non è stato però conquistato da questa filosofeggiante spiegazione e rivuole i soldi sottratti: «Abbiamo rispettato ogni intesa con Haaning, e lui in cambio ci danneggia. Il nostro è un museo vivace e importante nella vita culturale danese, ma al tempo stesso una istituzione povera, con pochi soldi. La nostra retribuzione era onesta e giusta sui livelli del mercato, tanto più che le due opere che gli avevamo commissionato non erano quadri nuovi, ma repliche di due suoi quadri già realizzati in precedenza». Se l’artista non restituirà i soldi entro il 16 gennaio, il museo sporgerà denuncia, chissà che non sia da spunto per un’altra opera d’arte ambientata in tribunale.