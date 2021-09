Muore annegato prima di ritirare la vincita della lotteria

Un uomo di nome Gregory Jarvis è morto a 57 anni dopo aver vinto alla lotteria, ma prima di poter incassare la vincita. Una storia amaramente triste la sua. Gregory era di Casseville, negli USA ed è annegato il 24 settembre, il suo corpo è stato ritrovato su una spiaggia privata sulla baia di Saginaw in Michigan. In tasca aveva ancora il biglietto vincente del valore di 45mila dollari.

Pare che l’uomo avesse vinto la somma alla lotteria del Club Keno, a Casseville, Gregory non riusciva però a riscuotere la vincita a causa della tessera di previdenza sociale scaduta che andava necessariamente rinnovata. L’ultima sera che è stato visto vivo aveva bevuto qualche drink al solito pub del paese per festeggiare, poi era sparito e non si era presentato a lavoro per giorni, ed è infine stato trovato morto su una spiaggia privata. L’uomo aveva alcune ferite alla testa, ma gli investigatori ritengono che siano compatibili con la caduta dall'imbarcazione, così come confermato dall'autopsia, e quindi non frutto di un’aggressione, probabilmente l’uomo stava facendo manutenzione alla sua piccola imbarcazione quando è caduto battendo la testa e scivolando in acqua. Uno degli amici ha raccontato che l’uomo era assolutamente intenzionato a riscuotere il denaro: "Aveva intenzione di prendere quei soldi, desiderava andare a trovare sua sorella e suo padre in North Carolina". Adesso la vincita potrà essere riscossa dai parenti se lo vorranno.