In Giappone potete affittare un uomo che vi aiuti a piangere per sfogarvi

Nell’enciclopedia dei servizi assurdi mancava giusto questo: l’Ikemeso, l’uomo che aiuta le donne a piangere per farle sfogare e poi asciuga le loro lacrime. Il nome deriva proprio dall’unione di "Ikemen", bel ragazzo e "Mesomeso", piangere; i ragazzi prescelti per questo duro compito sono dei modelli infatti che cercano di allietare la giornata a stressate donne in carriera. Inizialmente gli ikemeso suscitano il pianto della propria cliente attraverso un video commovente, magari unito ad un accompagnamento musicale, poi asciugano le loro lacrime con fazzoletti super soffici e sguardi di consolazione. Il servizio ha un costo che si aggira intorno ai 60 euro per far venire l’ikemeso direttamente in ufficio, luogo di stress per eccellenza. Esistono diversi tipi di ragazzi tra cui scegliere, c’è il fratello minore, l’intellettuale, il cattivo, il maturo, ecc., così ogni donna è libera di scegliere il tipo di spalla su cui preferisce piangere.

Se vi sembra assurdo ricordatevi che il Giappone è quel Paese dove si può usufruire dei servizi più strampalati come l’affitto di amici, o l’affitto di gamer che giocano per voi facendovi andare avanti nella partita o ancora il servizio che ti tiene il posto migliore per il pic nic nelle domeniche più affollate; insomma la fantasia non manca agli orientali. Ora è tempo di esportare questo brillante servizio anche in occidente!