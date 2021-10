Un americano inventa il formato di pasta perfetto: i cascatelli

Un uomo americano di nome Dan Pashman, dopo anni di studio, è riuscito a creare quello che ha definito “il formato di pasta perfetto”. A suo dire non esisteva un formato con tutte le caratteristiche desiderabili come "saldatura", "forchettabilità" e " affondabilità dei denti”. Né fusilli, né penne rigate, maccheroni, nessun formato passava il suo severo test.

Per arrivare all’invenzione è partito osservando, come un bravo allievo, prima in un laboratorio di pasta che si trova nella North Dakota State University, poi negli stabilimenti di Sfoglini, marchio di pasta di Brooklyn, per apprendere le tecniche di essiccazione e confezionamento. Proprio qui ha compreso le tecniche più adatte per donare alla sfoglia la consistenza perfetta per farla impregnare degnamente di sugo. Da queste sue nuove conoscenza sono nati i Cascatelli, che con questo nome italiano acquisiscono subito una buona reputazione pur non avendola ancora. Cosa hanno in più degli altri formati? Secondo Psshman hanno “attributi di forme diverse che mi piacciono particolarmente e che non sono mai stati riuniti in questo modo prima”. I Cascatelli sono riccioli di pasta piatta in cui, ai lati, si trovano dei balzi che fanno assomigliare ogni pezzo ad una mafalda. Sarebbe proprio i riccioli a donare a questo formato una maggior resistenza al morso e una maggiore permeabilità al sugo.

La pasta è andata fin da subito soldout nonostante il prezzo sia tutt’altro che popolare: 17,99 dollari! Il tempo di cottura si aggira tra i 15 e i 17 minuti, quindi non è l’ideale per una pasta al volo, ma meglio per piatti più elaborati (con quel che costa).

Gli Italiani saranno sicuramente scettici, ma anche curiosi, al momento per noi l’acquisto è possibile solo online con spese di spedizioni che si aggirano sui 100 euro, rendendo l’acquisto riservato solo a pochi!