Single attenti: arriva la cuffing season che vi vuole in manette!

Non vi lasciate ingannare dal freddo in arrivo e dal desiderio viscerale di dividere la copertina sul divano con qualcuno: è tutta colpa della cuffing season, "la stagione dell’ammanettamento". La definizione di cuffing season ce la offre lo Urban dictionary, un dizionario online che spiega il significato delle ultime parole inglesi in voga, ecco cosa dice: "Coincide con il periodo più freddo dell’anno e le persone hanno voglia di trascorrerla con qualcun* che si prenda cura di loro". Insomma è quella tendenza alla depressione che ci viene in autunno e che tentiamo di curare mettendoci con il primo o la prima che capita; se poi la relazione dovesse andare bene per sempre (o quasi), tanto di guadagnato, altrimenti avrete almeno passato l’inverno.

Che questa sia la stagione più propizia per gli incontri lo dimostrano i dati delle app di dating che registrano maggiori iscrizioni, accessi e match. Insomma è partita la corsa al compagno di maratone TV. La stagione della ricerca amorosa riguarda soprattutto l’autunno/inverno per questioni strettamente biologiche; meno luce significa meno desiderio sessuale e quindi più bisogno di stabilità, di relazioni di altra natura; certo che la pandemia l’anno passato ha esteso la cuffing season a tutto l’anno e ci ha lasciato l’ansia della solitudine; chi vuole farlo un lockdown da solo in casa? E così tutti su Tinder & co a dispensare cuoricini come non ci fosse un domani, ma il domani c’è e probabilmente pioverà, quindi datevi da fare single di tutto l’emisfero boreale, la stagione dell’ammanettamento è già in corso!