Uno studio ha stabilito quali sono i film horror più spaventosi di sempre

Uno studio chiamato Science of Scare, ha decretato i film horror più paurosi della storia, grazie ad alcuni parametri come battito cardiaco o l’effetto prodotto dai jumpscare. Nel 2021, sono stati ben 40 i titoli scelti e sottoposti all'analisi di 250 vittime volontarie monitorate da un’equipe medica durante la somministrazione dei film che è durata alcune settimane, mettendo a dura prova anche i più spavaldi amanti dell’horror.

Il film più spaventoso è risultato essere Host, film del 2020, diretto da Rob Savage e ambientato in pieno lockdown; racconta una seduta spiritica su zoom che invoca una presenza misteriosa. Al secondo posto c’è Sinister, scritto e diretto da Scott Derrickson e al terzo Insidious di James Wan.

Il responsabile del progetto, Broadband Choices, ha spiegato: "Abbiamo sottoposto 40 film horror a 250 vittime e abbiamo incluso anche progetti usciti negli ultimi 18 mesi. Abbiamo scelto i film basandoci sulle recensioni dei critici". Nella lista dei film sono stati inseriti anche i 30 film risultati più spaventosi dal sondaggio dell’anno precedente. I partecipanti hanno indossato un braccialetto speciale in grado di rilevare i battiti cardiaci mentre guardavano la lunga serie di film in stanze della paura, create per l’occasione.

In linea generale sembra che i film “vecchi” non facciano più paura, infatti nella lunga lista di film più spaventosi di sempre, ci sono solo 3 pellicole di più di 20 anni fa, tutti gli altri sono film contemporanei, segno che ciò che ci spaventa evolve con la società stessa che cambia.