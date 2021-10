A Milano apre oggi il temporary store del panettone gourmet

Il Natale non è così vicino, non vi preoccupate, ma per il panettone non è mai troppo presto. Oggi, infatti, apre i battenti a Milano un temporary store dedicato esclusivamente al tradizionale dolce natalizio, nelle sue versioni gourmet. Lo store sarà aperto dalle 10 alle 20, tutti i giorni fino al 31 ottobre e si trova in via Garibaldi, qui ci saranno le creazioni pasticcere fatte dai finalisti del concorso Panettone Day, scelti da Iginio Massari e Carlo Cracco. Il negozio si chiama "Temporary Store Panettone Day” e ospiterà le creazione di 25 pasticceri del concorso. La vittoria del concorso quest’anno è andata ad Alessio Rannisi della pasticceria La Siciliana di Milano, per quanto riguarda la categoria tradizionale; per quella creativa ha vinto invece Domenico Napoleone della Pasticceria Napoleone di Rieti grazie al suo panettone “Anis” a base di cioccolato fondente, cioccolato al caramello e anice stellato; mentre il miglior panettone al cioccolato è stato vinto da Alessandro Luccero della Pasticceria Dolce Stil Novo a Cassino (Fronsinone) per il suo Dolce Stil Ruby base di mele semi-candite, bacche di goji e Cioccolato Ruby. Come potete immaginare la selezione dei panettoni che si può scoprire e assaggiare è ampia e decisamente raffinata. Oltre a comprare il dolce natalizio più famoso, si potrà assistere a incontri tematici sulla tradizione pasticcera legata al panettone o assaggiare dei panettoni limited edition in esclusiva. Finita l'estate ci si può iniziare a rimpinzare senza sensi di colpa!