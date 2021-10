Palpa “Gaston” a Disneyland e l’attore la caccia senza foto

Siamo a Disneyland, qui è pieno di personaggi fantastici disponibili a dispensare sorrisi e selfie insieme ai tantissimi turisti e visitatori, ma occhio a non farli arrabbiare e a non superare il limite. Ce lo insegna quello che è successo ad una giovane turista che avvicinata a Gaston, rude personaggio della Bella e la Bestia pensava di poter fare come voleva, palpando senza chiedere permesso i suoi possenti pettorali. Lui non ci ha pensato due volte, prima ha tolto le mani della giovane invadente dal suo petto e poi l’ha cacciata senza nemmeno una foto ricordo. Lei è apparsa visibilmente imbarazzata, forse pensava di avere tutto il diritto di disporre del corpo del povero attore che interpreta Gaston, ma così non è; al primo gesto di stizza dell’attore infatti la donna non capisce, forse crede che si tratti del personaggio e ritorna a palpargli il petto; a quel punto lui le indica la strada con un sonore “Leave now”, “ora vattene”, a quel punto la ragazza lascia la scena, sipario. Forse le ragazze sono abituate a pensare che le molestie esistano solo da un uomo verso una donna, ma vale la stessa identica cosa anche quando a subire palpeggiamenti non richiesti è un uomo.



Il video è stato ripreso dall’utente @evansnead su Tik Tok che ha ricordato a tutti alcune semplici regole da mantenere con le persone che stanno lavorando, anche quando fingono di essere qualcun altro: “Non utilizzate un linguaggio volgare contro di loro” suggerisce il creator, anche se impersonano il ruolo dei cattivi, e “non molestateli” sul loro posto di lavoro; sotto il costume c’è sempre una persona, non un personaggio, trattateli come tali!