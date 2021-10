Avere animali in casa ci dona più autostima, empatia e felicità

Chiunque abbia un animale in casa in fondo già lo sapeva, ma adesso arriva anche la conferma della scienza: avere un animale domestico rende le persone migliori. A suggerirlo è una ricerca dell’Università Miami di Ohio negli Stati Uniti. Secondo i ricercatori ci sono evidenze scientifiche che rendono i padroni di animali domestici persone diverse, più felici e longeve di chi non li possiede.

Prendersi cura di un’altra creatura aumenta l’autostima e diminuisce i livelli di stress. Accarezzare il vostro amico peloso, infatti, rilascia ossitocina, il cosiddetto ormone della felicità! Per comunicare con un animale non dotato di parola, dovrete affilare la vostra capacità empatica che vi servirà anche con gli altri esseri umani, non tutti sono bravi con le parole, infatti. Non vi sentirete mai soli, perché di fatto non lo sarete, non avrete neanche bisogno di alzare il volume della tv per colmare il vuoto perché basteranno gli occhi del vostro amico a 4 zampe e questo vi aiuterà ad aumentare il vostro senso di utilità nel mondo.

Infine sarete costretti ad avere una vita sociale più attiva, soprattutto con un cane; dovrete portarlo al parco, parlare con tutti coloro che vogliono sapere come si chiama il cane, quanti anni ha, ecc.; se poi avete un cane particolarmente attivo, questo costringerà anche voi a essere super dinamici. Gli amanti dei gatti, invece, potranno semplicemente riunirsi per parlare dell’ultimo tiragraffi sul mercato o del migiore cibo gourmet per i vostri felini.

Forse per questo in Italia ci sono sempre più animali domestici, fanno bene, ormai lo conferma anche la scienza!