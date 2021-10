Il capitano Kirk di Star Trek a 90 anni andrà davvero nello spazio

L'attore canadese William Shatner, che per anni ha interpretato il capitano Kirk della serie televisiva Star Trek, andrà davvero nello spazio, ma non con la leggendaria Enterprise ma a bordo della New Shepard di Blue Origin, in partenza il 12 ottobre. A 90 anni suonati sarà l'uomo più anziano ad andare in orbita, battendo l'ottantaduenne Wally Funk che ha l’attuale record dopo aver volato sempre grazie a Jeff Bezos. “Ho sentito parlare dello spazio per molto tempo e ora colgo l'occasione per vederlo con i miei occhi. Che miracolo", ha detto Shatner eccitato riguardo al suo viaggio. La missione durerà solo alcuni minuti di viaggio oltre la linea di Karman, convenzionalmente utilizzata per determinare il confine con lo spazio, a 100 chilometri di altezza dalla superficie del mare. Insieme all’attore partiranno il vicepresidente di Blue Origin, Audrey Powers e i co-fondatori di Planet Labs e Medidata, Chris Boshuizen e Glen de Vries.

New Shepard di Blue Origin ha compiuto con successo 15 viaggi senza nessuno a bordo e uno in luglio con i primi quattro passeggeri tra cui Bezos e suo fratello. In questo momento però Blue Origin si trova al centro di una polemica sollevata da un gruppo di ex dipendenti dell’azienda di Bezos che in una lettera aperta e pubblicata sul sito Lioness ha lanciato pesanti accuse al progetto spaziale di Bezos. Secondo alcuni ingegneri firmatari della lettera la sicurezza è messa a secondo piano rispetto alla fretta nel compiere progressi; qualcuno ha affermato che non si sentirebbe sicuro a viaggiare su uno dei mezzi Blue Origin. Le accuse sono state semplicemente respinte dalla società di Bezos che ha dichiarato che il programma News Shepard ha superato un "meticoloso processo di certificazione. Chi afferma il contrario non è informato o semplicemente si sbaglia".