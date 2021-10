Azusa Gakuyuki: la giovane influencer giapponese che in realtà è un uomo di 50 anni

Un motociclista giapponese ha deciso di far decollare il suo profilo Twitter con un piccolo trucchetto: usare FaceApp e fingersi una donna per acchiappare molti più like. Ha funzionato, ha raggiunto velocemente 36 mila follower, innamorati della bella centaura. Non capita tutti i giorni di vedere una bella ragazza dai lunghi capelli a bordo di una Yamaha; peccato che in uno dei suoi scatti insieme alla sua moto, Azusa si sia fatto scappare un dettaglio: nella foto si vede lo specchietto che cattura la sua vera faccia da cinquantenne, maschio.



エーッ3XV9⁉️マジ(⑉• •⑉)♡

仕上げ前のランプ類合わせ

今日はアンプ上げと配線流しで1日終わっちゃった

でも見てください こんなになっちゃいました(⸜( * ॑꒳ ॑* )⸝)

夜はちょっと恥ずかしいかも

(∩\\ω\\∩)カァァ… pic.twitter.com/bexYu47gxY — 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 11, 2021

Per rendere tutto più credibile Azusa, che in realtà si chiama Zonggu, ha comprato un telefono con la cover rosa, ma l’illusione è caduta di fronte alla sua immagine nello specchietto, in cui però si vede che i capelli lunghi sono proprio i suoi, almeno quelli. Zonggu è stato ospite della trasmissione televisiva giapponese “Monday Late Show”, qui ha raccontato la sua storia e da allora i suoi seguaci sono ulteriormente lievitati, non solo, ormai usare FaceApp è diventato un trend tra i motociclisti giapponesi che lo usano tutti per sembrare belle donne!