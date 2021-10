Gatteo: catturati i tacchini molesti del cimitero

A Gatteo, un piccolo comune dell’Emilia Romagna, non si può stare in pace neanche al cimitero; da giorni infatti due tacchini erano diventati i padroni del camposanto, terrorizzando tutti coloro che volevano fare visita ai propri cari e sporcando ovunque con i loro abbondanti escrementi. Il tutto è accaduto mentre in Comune c’era ben altro a cui pensare con le elezioni comunali in corso, per cui la notizia è inizialmente passata in sordina. L’allarme era stato dato da una signora, inseguita dai due tacchini mentre faceva visita ai suoi cari; in soccorso era poi arrivato il custode del cimitero che però non aveva potuto fare altro che ripulire, ma senza sapere come catturare i tacchini, grossi e molesti che lo scacciavano a beccate. Finalmente il camposanto è stato liberato grazie all’intervento di un impavido agricoltore della zona che è intervenuto riuscendo a catturare i due tacchini e riportandoli poi dalla limitrofa cascina da dove erano scappati per conquistare il cimitero comunale. I poveri tacchini si erano poi ritrovai imprigionati nel cimitero, non essendo degli abili volatili e pesando anche parecchio; caratteristica che spaventava chiunque avesse una mezza idea di affrontarli. Per fortuna adesso il cimitero è di nuovo sgombero di pericoli.