Un padre lancia un appello: “mio figlio non ha amici, nessuno gli fa gli auguri”

In inghilterra il papà di un ragazzino autistico ha voluto chiedere pubblicamente aiuto perché il figlio Daniel, autistico, non ha amici e nessuno che gli faccia gli auguri per il compleanno. I suoi desideri per festeggiare la ricorrenza sono stati due: guidare un’auto e fare amicizia. Il ragazzo, infatti, frequenta una scuola per persone con disabilità di vario genere e non ha avuto modo di stringere amicizia con altri ragazzi. Così il padre (Kev) si è attivato per esaudire la sua volontà: un appello di vicinanza postato su Twitter; al messaggio hanno risposto 50 mila persone, tra cui anche l’attore Russel Crowe che è subito saltato agli occhi di Kev con il suo semplice messaggio: “Buon compleanno Daniel”. Ma non è finita qui, nella lunga serie di commenti è arrivato anche quello di Mark Hamill che ha postato per Daniel una gif con il suo faccione e gli auguri per il ragazzo.

Papà Kev da grande fan di Guerre Stellari non ha potuto che essere entusiasta per quest’ultimo commento in particolare, come ha raccontato lui stesso: “Mi ha letteralmente fatto impazzire quel messaggio”. Anche Daniel era super felice di tutte le attenzioni ricevute. Ora non gli resta che guidare una macchina e poi avrà esaudito tutti i suoi desideri!

Daniel’s my son. Profoundly Autistic. Hasn’t one friend. It’s his birthday today. In his ECHP he wrote that his two wishes were to learn to drive and make friends Please wish him a happy birthday. Please show him you care. Please share. ##happybirthday #autism #rt pic.twitter.com/Psu97TSj6g — Kev & Daniel (@kevharrison_) September 29, 2021