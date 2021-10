I biscotti di Squid Game sono il nuovo trend di TikTok

La serie tv Squid Game è balzata in cima alle serie più viste delle ultime settimane. Si tratta di una sorta di Hunger Games contemporaneo in cui si sfidano 456 partecipanti per vincere un ricchissimo montepremi; gli altri però, verranno eliminati. Tra le prove previste, tutti giochi o attività per bambini, c’è la preparazione di un biscotto molto famoso in Corea, fatto di zucchero e bicarbonato. Il gioco non è tanto cucinarlo, quanto riuscire a staccarlo con uno spillo e senza rompere la forma del biscotto. Una sfida che sembra fatta apposta per i video di TikTok che hanno subito adottato il gioco.

Iniziamo con la ricetta, davvero semplice: fate sciogliere 2 cucchiai di zucchero a fuoco medio in una padella antiaderente, una volta liquido, aggiungete un pizzico di bicarbonato e mescolate bene fino ad ottenere un colore ambrato. A quel punto versate tutto sulla carta da forno e utilizzate una formina a vostro piacimento per creare il vostro biscotto, a quel punto lasciate raffreddare. Ok, adesso parte la sfida, armatevi di uno spillo e con rapidità e precisione provate a staccare il biscotto senza romperne la forma.

Se non avete voglia di mettervi ai fornelli TikTok ha pensato anche a un filtro Squid Game che vi piazza uno spillo sul naso per tentare virtualmente la stessa impresa. Se non ci riuscite potete riprovare all'infinito, in questo caso, nessuno morirà.