La foto che vedi è in bianco e nero o a colori?

Le illusioni ottiche sono dei fenomeni che ingannano l’occhio e la mente facendoci vedere qualcosa di diverso dalla realtà. Esistono illusioni percettive, cioè generate dalla fisiologia dell’occhio oppure cognitive, quindi causate da un'interpretazione che il cervello dà di alcune immagini, di solito semplificandole. Le illusioni dello sguardo sono spesso state sfruttate dagli artisti per donare uniche e particolari le loro opere; basti pensare a Escher o a Salvador Dalì. L’ultimo esempio di foto “curiosa” che sta spopolando in rete è quella di un’immagine che sembra a colori, ma che in realtà è in bianco e nero; noi la vediamo colorata solo perché c’è una griglia colorata applicata sopra che fa sembrare pienamente colorate le figure al suo interno, fino a che non ci si concentra meglio sulla foto, almeno.

A pubblicare la foto diventata virale è stato l’artista multimediale inglese Stuart Humphryes, sottolineando quanto sia particolare il nostro cervello che con così poche linee di colore decide di “colorare” tutti gli spazi della foto. Sotto l’immagine si sono susseguiti messaggi di stupore perché quasi tutti gli utenti avevano visto nella foto un gruppo di ragazzi asiatci con le t-shirt colorate, mentre si tratta di un gruppo di ragazzi asiatici in bianco e nero con una griglia colorata messa sopra l’immagine. Voi cosa ci vedete a colpo d’occhio?

This is fascinating & shows how weak colour information can be on a photo for the brain to fill in the gaps and "colourise" it for you. It's a black & white photo, but overlaid with a thin grid of coloured lines. They're enough to trick your mind into seeing a full colour image pic.twitter.com/S0evEvxoK8