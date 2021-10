Napoli: il Babbo Natale gonfiabile che imbarazza la città

Siamo solo ad ottobre e già spuntano i primi Babbi Natale. Il primo è anche bello ingombrante: un Babbo Natale gonfiabile alto 10 metri è apparso ieri a Napoli, al centro di Piazza Vittoria. L’accoglienza non è certo stata delle più calorose, un po’ perché l’aspetto è un po’ buffo e ricorda molto quello del Gabibbo di Striscia la Notizia, un po’ perché mentre montavano il simbolo del Natale, tutto intorno passeggiavano turisti in maniche corte e bevande ghiacciate alla mano, visto che a Napoli le temperature sono tut'altro che invernali. Sicuramente l'installazione ha attirato l’attenzione e tanti passanti si sono fatti un selfie con il Babbo gigante giusto in tempo, perché già oggi è sparito; spiegano dal comune che in effetti si trattava solo di una prova per verificare la tenuta dei cavi che sostengono l’installazione.

Non vi preoccupate, il Santa Klaus cicciotto tornerà tra qualche settimana, come specificano dalla Camera di Commercio che ha promosso l’iniziativa: «Sottraiamo Babbo Natale a un’inutile polemica comunicando che domani sarà smontata l’installazione collocata in piazza Vittoria, allestita al solo fine di testare i sostegni e che sarà rimontata nelle prossime settimane». L’installazione è parte di un gruppo di 36 imponenti sculture luminose che popoleranno la città di Napoli per attirare turisti e avventori dello shopping natalizio. Tutto bene, ma aspettate almeno che smontino gli ombrelloni, visto che da Piazza Vittoria si vede anche il lungomare.