Sposati da 77 anni festeggiano in casa di riposo per la prima volta la loro unione

Frankie e Royce King si sono sposati il 16 settembre del 1944, ma fino ad oggi non avevano mai avuto modo di festeggiare la loro unione. Per il loro settantasettesimo anniversario, gli operatori della casa di riposo in cui sono ospiti hanno organizzato loro una cerimonia affinché finalmente potessero celebrare il loro matrimonio (un po’ in ritardo) con una vera festa. Quando i due si sono sposati era infatti in corso la seconda guerra mondiale, lui si trovava in licenza per un giorno e il matrimonio è stato celebrato in fretta e furia: niente invitati, niente foto ricordo, niente abito, niente di niente. Quando gli operatori della casa di riposo St. Croix Hospice, nello stato dell’Iowa, sono venuti a conoscenza di questi tristi dettagli hanno deciso di organizzare la cerimonia: hanno portato a lei un abito da sposa e preparato della musica anni ‘40; quando lui, 98 anni, ha visto arrivare la sua sposa di 97 in abito da sposa, deve esserci rimasto di stucco: “Quando papà ha visto mia madre vestita da sposa, non ha smesso un attimo di sorridere”, ha raccontato la figlia Sue. Durante la cerimonia non potevano mancare la torta nuziale e un fotografo tutto per loro, così che potessero finalmente avere un ricordo di uno dei giorni più belli della loro vita.