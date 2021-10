Pepsi senza ghiaccio? A Caserta costa due euro in più

Di solito si applica una maggiorazione per qualcosa in più, non per qualcosa in meno. Eppure a Caserta il cliente di una pizzeria al momento del conto ha ricevuto una brutta sorpresa: 2 euro in più per avere ordinato due Pepsi senza ghiaccio.

Il motivo potrebbe essere che nelle bevande alla spina la maggior parte del contenuto in effetti è proprio ghiaccio, togliendo quello i gestori sono così costretti a metterci anche la bevanda nel bicchiere! Aldilà dell’ironia, il cliente ci ha tenuto a denunciare l’accaduto attraverso i social, non tanto per la cifra tutto sommato esigua, ma per il principio alla base: “Ieri sera con amici siamo andati a mangiare in una pizzeria al centro di Caserta, fin qui tutto ok. La pizza era buona, ma la cosa assurda è trovarci sul conto 2 euro in più perché avevamo chiesto una Pepsi alla spina senza ghiaccio. Vi sembra una cosa normale tutto ciò?“ ha scritto su Facebook, sollevando un’animata discussione. Ai tempi dei social media gli scontrini non sfuggono agli occhi attenti dei consumatori che li buttano in pasto alla rete. Tra coperti stellari e caffè costosissimi in piazza San Marco, quello del supplemento no ghiaccio rientra sicuramente nella top ten degli scontrini più folli; la prossima volta conviene ordinarla con ghiaccio e farlo cadere sbadatamente nel vaso di fiori a fianco al tavolo.