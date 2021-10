Gordon Ramsay ne spara un'altra: “La cucina greca è meglio di quella italiana”

Il cuoco, e ormai star televisiva Gordon Ramsay, è già stato al centro della polemica per la sua carbonara con dentro di tutto e di più, compresi i piselli. Ora torna a far parlare (male) di sé. In questi mesi sta conducendo il programma Gordon, Gino and Fred go Greek, insieme al cuoco italiano Gino D'Acampo e al maître d'hôtel francese Fred Sirieix; il format è un road trip culinario che quest’anno ha fatto tappa in Grecia appunto. Durante la prima puntata del programma i tre cuochi hanno esplorato le isole greche tra bellezze paesaggistiche e prelibatezze. Proprio mentre i cuochi si stanno rilassando in mezzo al mare con un bicchiere di vino in mano, Ramsey si lascia andare a questa confessione shock: “Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana”. Questa affermazione assoluta arriva alla fine di un ragionamento in cui Ramsey tesse le lodi prima delle bollicine che sta sorseggiando, poi del cibo greco, dicendo che non ha nulla da invidiare nè ai francesi né agli italiani: "Non hanno niente da invidiare a quelle francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana", continua. A dare man forte al ragionamento della star dei fornelli, ci si mette anche il collega Sirieix che constata che i greci sono molto longevi, in effetti. Ma il sangue italiano di D’Acampo si ribella e prova a difendere il nostro Paese con valide argomentazioni: in effetti la nostra cucina è certamente tra le più sane al mondo, senza stare a parlare di sapori. Se invece vogliamo guardare i dati, la Grecia ha un’aspettativa di vita che arriva 81 anni di media, mentre quella italiana è di 82,6!