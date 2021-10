GFVip: Manuel Bortuzzo cammina per la prima volta nella casa

Quella di quest’anno è un'edizione del Gf molto particolare: oltre alle consuete storielle d’amore, ai gossip e alle litigate, c’è la bellissima storia di Manuel Bortuzzo che tiene viva l’attenzione sul reality. Non tanto per il suo avvicinamento a Lulù Selassié, ormai quasi naufragato, quanto per la sua storia personale. Il nuotatore ha fin da subito condiviso i racconti della sparatoria in cui è stato coinvolto e che lo ha paralizzato e quasi ucciso. Dentro la casa sta però vivendo un sacco di emozioni positive, per ultima quella di tornare a camminare grazie a un deambulatore. La produzione lo ha chiamato in confessionale per donargli il deambulatore; così accomagnato da Aldo Montano e Alex Belli, a cui Manuel è affezionatissimo, il nuotatore ha mosso i suoi primi passi dentro la casa vip, emozionando tutti, concorrenti e telespettarori compresi.

Il video è stato postato dal Gf su Instagram e ha raccolto mezzo milione di visualizzazioni.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



Il tema della disabilità quest’anno è al centro dell’attenzione proprio grazie a una figura come Manuel che ha dichiarato di partecipare al programma anche per portare all’attenzione questa tematica, da sempre trascurata o vissuta con imbarazzo.