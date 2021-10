Jake Gyllenhaal confessa; avevo una cotta per Jennifer Aniston

Jake Gyllenhaal è stato di recente ospite del programma The Howard Stern Show durante il quale si è lasciato andare a ricordi adolescenziali, confessando di essersi preso una sbandata per la desideratissima Jennifer Aniston esattamente 20 anni fa, peccato che lei fosse sposata con niente di meno che Brad Pitt.

I due stavano lavorando insieme sul set di The Good Girl, lui era appena diventato qualcuno grazie al successo di Donnie Darko e lei era già nel cuore degli spettatori grazie a Friends; nel film però lei interpretava una donna incastrata in una vita monotona che si invaghisce del bel cassiere (Jake Gyllenhaal) con cui ha una storia di sesso. L’attore ha raccontato: “Ero giovane e avevo da tempo una cotta per lei e lavorare insieme non è stato facile. O meglio, Jennifer è stata davvero adorabile. Ma ecco, le scene di sesso sono state una tortura”, ha ammiccato l’attore, “Non soltanto una tortura, certo, diciamo uno strano mix di emozioni”. “Le scene d’amore sono sempre imbarazzanti, perché ci sono dalle 30 alle 50 persone sul set che le guardano”, ha continuato Gyllenhaal, “questo rende tutto meccanico, non certo eccitante: potremmo quasi definirla una danza, dato che stai facendo una sorta di coreografia davanti ad una telecamera. Puoi entrarci dentro con il personaggio, ma è esattamente come una scena di combattimento: l’aspetto fondamentale è la coreografia”. E adesso che finalmente la bella Jennifer è libera e in cerca di qualcuno che la ami, ora è lui quello impegnatissimo con l’attuale compagna Jeanne Cadieu come ci ha tenuto a specificare: “Tutto ciò che voglio adesso è essere un buon marito ed un padre. A livello professionale ho realizzato molte cose, mi sento gratificato. Adesso è altro ciò che voglio davvero”.