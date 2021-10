Squid Game: nella serie appare un numero reale e il proprietario riceve 4000 chiamate al giorno

La serie tv del momento è sicuramente Squid Game. Tutti ne parlano e molti l’hanno anche già vista, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Nel primo episodio si vede un numero di telefono, scritto su un bigliettino dato a Seong Gi-hun, ma il numero che appare è reale; così l’intestatario del numero che nulla a che fare con la serie riceve ogni giorno circa 4000 chiamate che quindi gli rendono la vita impossibile. Il numero è di un uomo di 40 anni che vive in Corea del Sud, a Gyeonoggi, e che nulla sapeva di Squid Game, non avendone mai sentito parlare: immaginate la sua sorpresa quando ha iniziato a ricevere messaggi, foto e chiamate con rimandi alla serie. I telespettatori non potevano certo immaginare che si trattasse di un numero reale, ma speravano in qualche easter egg della serie, qualche curiosità o scherzetto dedicato ai fan. Invece la sorpresa è stata fatta al titolare del numero che ha anche un’attività commerciale per cui non può cambiare il suo numero rischiando di perdere tutti i contatti con i clienti.

Dopo promesse di risarcimento e scuse pare che finalmente l’emittente si sia impegnata a modificare tutte le scene in cui il numero appare, nella speranza che ciò sia sufficiente a porre fine alla vicenda. L’uomo del numero di telefono ha perso il sonno nel frattempo (per le chiamate da tutto il mondo e in tutte le lingue a ogni ora), ma ha ricevuto una proposta interessante: un politico di nome HUh Kyung-young si è proposto per acquistare il numero più famoso del momento a una cifra davvero interessante (72mila euro): “Ho sentito che il proprietario del numero di telefono mostrato su un biglietto da visita in Squid Game sta subendo gravi danni e diversi scherzi telefonici. Vorrei comprare il numero per 100 milioni di won”, avrebbe scritto su un post di Facebook. Insomma nella sfiga, potrebbe essere una bella fortuna per il malcapitato sudcoreano.