Charlène è dimagrita e debole dopo la malattia, ma tornerà a Monaco

Charlène di Monaco ha fatto restare tutti i sudditi del Principato di Monaco con il fiato sospeso per le sue condizioni di salute. La principessa si trovava in Africa, dove è cresciuta, durante la sua permanenza ha contratto una grave infezione a gola, naso e orecchio a maggio che l’ha obbligato a sottoporsi a un lungo periodo di degenza, tenendola lontana dalla famiglia. Dopo le ultime rassicurazioni da parte del marito Alberto che ha tra le altre cose smentito i rumor sulla loro imminente separazione, la principessa è apparsa nuovamente in pubblico in una situazione ufficiale. Si è infatti recata dal re Misuzulu, capo della comunità Zulu in Sudafrica nonché figlio del defunto sovrano Goodwill Zwelithini e rappresentante della maggiore comunità etnica africana; nelle foto la principessa appare sorridente, ma molto deperita. Bloccata ormai da sette mesi in Sudafrica dovrebbe essere sottoposta a un ulteriore controllo tra qualche giorno per decidere circa il suo rientro a Monaco da marito e figli. La visita della principessa è stata molto apprezzata dalle comunità locali, che sentono la vicinanze dell'ex campionessa di nuoto ed esponente dell'aristocrazia europea alle comunità africane.

Il rientro della principessa è previsto per fine ottobre, ma le voci sulla crisi coniugale con il marito non accennano a fermarsi, nonostante le parole risolute che Alberto di Monaco ha pronunciato di recente: “Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie". Attendiamo di vederli insieme a Monaco, quindi, sperando che lei torni sorridente e in salute come prima.