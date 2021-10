Le app preferite dagli adolescenti: Snapchat, TikTok e Instagram

Negli USA è appena uscito il macrosaondaggio periodicoTaking Stock With Teens, che ha come protagonisti gli adolescenti per fotografare la loro generazione tenendo in considerazione diversi aspetti. L’indagine, condotta dalla società finanziaria Piper Sandler, tradotto dignifica “fare il punto con gli adolescenti” e ovviamente non si poteva non parlare di social. 10mila i giovani americani coinvolti nel sondaggio che hanno confermato molte tendenze già note. Snapchat è la piattaforma social preferita dagli utenti, seguita a ruota da TikTok e con un po’ di stacco da Instagram, rispettivamente con il 33, 30 e 22 % delle preferenze. Il sondaggio permette di vedere anche l'evoluzione negli ultimi due anni, evidenziando una decrescita nelle preferenze di Instagram e un boom di TikTok. Ma se Snapchat è il preferito, il più utilizzato questa volta è Instagram, seguito da Snapchat e poi da TikTok.

Facebook e Twitter sono invece in fondo alla classifica delle preferenze, conquistando solo il 2% a testa degli adolescenti; se parliamo di tempo di utilizzo c’è addirittura Pinterest davanti a Facebook! In effetti sono ormai considerati social media per persone adulte e con poche innovazioni accattivanti per i più giovani, ma maggiormente adatte a dibattiti o alla lettura di news e aggiornamenti. All’interno del survey si legge anche una sezione dedicata alla top ten delle star nate sui social: al primo posto c’è la youtuber Emma Chamberlain, seguita dall’attore Dwayne Johnson e da un'altra star di Youtube, Danny Duncan. Se non sapete chi sono, siete irrimediabilmente vecchi.