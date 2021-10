Shannen Doherty pubblica due foto di lei malata per sensibilizzare alla lotta contro il cancro

“Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? No, ma è veritiero“. Questa l’introduzione alla didascalia che commenta le foto pubblicate dall’attrice Shannen Doherty, malata di cancro al seno da diversi anni ormai. Siamo abituata a sentirla parlare del cancro per sensibilizzare tutti a tenere alta l’attenzione e a sottoporsi a controlli regolari, ma è la prima volta che l’attrice, famosa per aver interpretato Brenda in Beverly Hills 90210, si mostra così nel primo scatto: malata, calva e distesa sul letto, con un fazzoletto nel naso per tamponare l'emorragia, probabilmente esausta per le cure che sta seguendo. "La mia speranza nel condividere tutto ciò è che diventiamo tutti più istruiti, più familiari con l'aspetto del cancro. Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a sottoporsi a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possano trovarsi di fronte"

Nel secondo scatto Doherty ha indosso un pigiama colorato che sembra metterla di buon umore: "Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama divertente che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi ha davvero tirato su di morale? Sì!! Lol. In quel ridicolo, sono stata in grado di ridere di me stesso. Trovare l'umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti troviamo l'umorismo nell'impossibile". L'attrice lotta contro il cancro dal 2015. Nel 2017 aveva annunciato di essere guarita, poi l'anno successivo una nuova operazione e nel 2020 ha annunciato il ritorno del tumore.