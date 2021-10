Damiano dei Maneskin ha un sosia che spopola su Tik Tok

Si chiama Francesco Bussotti Caponi il nuovo fenomeno di TikTok; un ragazzo della provincia di Terni, che si sta facendo notare per la sua impressionante somiglianza a Damiano David, frontman dei Måneskin.

Gli utenti si dividono: c’è chi dice che sia davvero uguale e chi mette in dubbio la somiglianza. Lui ne approfitta pubblicando video in cui ammicca sulle note delle più famose canzoni del gruppo. E a chi gli chiede se sia mai stato fermato per strada, lui risponde con un fitto collage di foto fatte con i fan che lo hanno confuso proprio con una delle rockstar più amate, soprattutto dai giovanissimi, chiendedogli di fare una foto insieme.

Francesco ovviamente non tenta certo di nascondere la somiglianza con il bellissimo Damiano, ma anzi, l’accentua usando un po’ di matita per gli occhi proprio come il cantante dei Maneskin, ottenendo quello sguardo profondo, da vera star. Sulla sua pagina Instagram si autodefinisce artista, forse per le sue doti di imitatore?