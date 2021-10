Il movimento #childfree alza la voce su TikTok: le donne vogliono essere libere di non volere figli

Su Tik Tok oltre ad un mare di video sciocchi, goliardici o superficiali, si possono trovare anche spunti per riflessioni più profonde. Molte donne, ad esempio, hanno scelto questo social per portare avanti l’hashtag #childfree che rappresenta fieramente la scelta di non avere figli. Tra le tante a esporsi è l’attivista Samantha Osborne che racconta di quante pressioni e critiche riceve quando dichiara di non volere figli. La reazioni più comune sono commenti del tipo “Ma chi si prenderà cura di te quando sarai vecchia?”, come se uno dovesse fare i figli per avere la badante.

Anche Abigail Coughlan, conduttrice del podcast “The Dick effect” ha voluto registrare alcuni video sul tema: “Perché siamo così spaventati da questo tipo di conversazione? Alcune donne non hanno l'istinto materno e va bene così. La società si sente in dovere di farti cambiare idea”. La Coughlan ha poi riportato la sua esperienza: “Quando ero giovane davo per scontato che avrei avuto dei bambini. Ora ho 38 anni, sono laureate e non sono una madre. Sono preoccupata dall’orologio biologico, dalle finanze, della fertilità, ma mai da quello che io personalmente voglio”.

L’hashtag scelto “childfree” indica proprio la libera scelta di non avere figli, e non il senso di privazione che potrebbe derivarne. La nostra società spesso dà per scontato che in quanto donne il loro desiderio più grande sia la maternità, ma chi meglio delle donne può scardinare questa credenza se non la ritengono vera in assoluto?