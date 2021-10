Dimmi che animale vedi in questa illusione ottica e ti dirò chi sei!

A proporre questo divertente test è Green Me, la rivista digitale che ha a cuore l’ambiente; il tema di questa illusione ottica, infatti, è “animali”: vedi una giraffa o un elefante in questa immagine? A seconda di quel che ti salta prima agli occhi, si può dire qualcosa di te. Se ad esempio sei un tipo “giraffa”, cioè la prima cosa che hai visto in questa macchia colorata è l’animale dal collo infinito, allora vuol dire che sei una persona calma e determinata; con obiettivi ben definiti e molta voglia di raggiungerli attraverso l’impegno e nonostante gli inevitabili alti e bassi della vita. Insomma sei stoico, equilibrato, ma anche testardo. Se sei più un tipo “elefante”, allora sei una persona con le zampe (o i piedi) ben piantati in terra, non sei certo un tipo che si illude e preferisci affidarti a poche persone e certezze, ma buone. Stare da solo non ti piace e adori la tua zona di comfort!

Vi ricordiamo che le indicazioni sono puramente giocose e non hanno una solida base scientifica! Però la nostra mente ci dò spunti interessanti quando nota qualcosa prima di qualcos’altro, per questo le illusioni ottiche sono tanto amate.