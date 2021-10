Whatsapp offrirà la possibilità di mettere in pausa gli audio e riprenderli

Whatsapp è certamente l’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Nel 2020 ha raggiunto i 2 miliardi di utenti, ma nonostante questo continua a innovarsi, grazie a un team di sviluppatori sempre al lavoro per migliorare il servizio; la prossima novità in vista: la possibilità di mettere in pausa la registrazione di un messaggio audio e riprenderla in un secondo momento senza perdere tutto ciò che si è detto.



Una gran bella novità per tutti gli amanti dei messaggi vocali, ma soprattutto per chi si distrae facilmente o si blocca perché non trova le parole, basterà mettere in pausa per pensarci su e trovare le parole giuste.

Se vi ricordate all’inizio per mandare un audio bisognava necessariamente tenere premuto il tasto di registrazione, oggi è possibile bloccare il tasto in fase di record, complice questo tasto sono nati i messaggi vocali infiniti; ora si può rimediare in parte mettendo in pausa la registrazione quando si viene interrotti da qualcosa o qualcuno che non è necessario comprendere nella registrazione audio!

A dare notizia della novità è WABetainfo che è sempre sul pezzo sugli ultimi aggiornamenti del sistema di messaggistica targato Facebook. Se volete provare la nuova feature di Whatsapp potete scaricare la versione beta dell’app ed entrare nel programma di testing di Whatsapp, scovando in anteprima le novità che come possiamo immaginare, non sono finite qui.