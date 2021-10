Dopo 25 anni torna Scream: ecco il trailer

Ghostface è tornato più spaventoso che mai. Non sembra invecchiato nonostante siano passati 25 anni dall’uscita del primissimo Scream, eppure l’assassino con la faccia da fantasma sembra arzillo come sempre; anzi lo ritroviamo nella versione italiana doppiato da Carlo Valli, come in tutti gli episodi precedenti.



Il reboot di Scream sta già facendo impazzire i fan con la sola uscita del trailer. Ritroviamo alcuni vecchi personaggi: Sidney (Neve Campbell), lo sceriffo Dewey (David Arquette) e Gale (Courteney Cox). Insieme a loro, nuovi volti come Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono i due registi che sostituiscono Wes Craven, al timone per tutti gli epsiodi della saga e scomparso nel 2015. La storia è ambientata ai giorni nostri e cioè ben 25 anni dopo gli efferati episodi dell’originario Scream; dopo anni di effettiva tranquillità, nuovi omicidi scuotono l’atmosfera tranquilla di Woodsboro. I vecchi protagonisti dovranni riunirsi, solo così Sideny, Gale e Dewey, potranno sconfiggere il killer dalla faccia di fantasma. Il film uscirà il 14 gennaio 2022 in esclusiva al cinema e i fan sono già in fibrillazione.