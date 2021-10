Milano: carabinieri acrobati rincorrono il ladro passando dai cornicioni

I carabinieri intervenuti a Milano la scorsa notte sono riusciti ad arrestare un ladro acrobata che si era calato in un appartamento per rubare oggetti di valore (ma probabilmente leggeri viste le modalità di trasporto).

Le forze dell’ordine, guidate dalla sapiente esperienza dei vigili del fuoco, si sono calati nel vuoto e appoggiandosi ad alcuni davanzali e alle persiane che incontravano lungo il tragitto, sono riusciti a raggiungere l’abitazione interessata.

I ladri acrobati sono spesso al centro della cronaca, riescono ad intrufolarsi nei posti più impensabili, d’altronde è il loro “mestiere”; però fa piacere sapere che anche le forze dell’ordine non scherzano quanto a prontezza e agilità; all’occorrenza si trasformano in spiderman cittadini per far rispettare la legge.



D’altronde è risaputo che moltissimi dei nostri atleti siano militari. Proprio quelli che vedete gareggiare alle Olimpiadi e che portano a casa le medaglie per il nostro Paese. I “gruppi sportivi militari” sono quelli formati da atleti che provengono da Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri. Oltre a questi, ci sono atleti che fanno parte di corpi dello stato che non dipendono dal ministero della Difesa: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco. Tutti questi vengono semplicemente indicati come “atleti militari”. Vista in quest'ottica deve essere stata una passeggiata per il carabiniere arrampicarsi sulla facciata e acciuffare il ladro!