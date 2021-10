Cosa significano i simboli geometrici di Squid Game?

Hall of Series ci toglie una curiosità che i fan di Squid Game non vedevano l’ora di sapere. Avete presente le guardie della serie? Sì, visto che questo telefilm lo stanno guardando proprio tutti, le avete presenti: tuta rosa e forme geometriche disegnate sulla faccia. Qualcuno ha un cerchio, altri un quadrato e altri ancora un triangolo. Il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk e la costumista della serie Chae Kyung-Sun hanno svelato il significato di questa simbologia: si tratta di una rappresentazione gerarchica che rimanda alla suddivisione in classi della società. Il cerchio indica i semplici lavoratori, il triangolo rappresenta i soldati armati, mentre i quadrati sono i dirigenti della struttura di gioco. Non sono solo simboli a casaccio, ma ognuno è collegato a una lettera dell'alfabeto coreano: il cerchio è la O, il triangolo la J e il quadrato la M, insieme formano l’acronimo OJM che richiama l’Ojingeo Geim, il gioco coreano che ha ispirato la serie tv.

Nulla è lasciato al caso nella serie del momento, anche il colore della tuta che stride con la crudeltà di chi la indossa è un preciso messaggio, così come il fatto che i partecipanti al gioco non siano altro che numeri che hanno ormai perso la loro identità umana e personale. Squid Game ha da poco raggiunto il traguardo degli 111 milioni di spettatori, confermandosi una delle serie più viste e in così poco tempo.