Marcell Jacobs e Nicole Daza cercano una babysitter che stia un mese con loro a Tenerife

A.A.A. cercasi babysitter che voglia farsi un mese a Tenerife dal 27/28 dicembre 2021 al 1/2 febbraio 2022 in compagnia di Marcell Jacobs, sua moglie Nicole Daza e i loro due figli Anthony e Meghan. Un annuncio sicuramente invitante che il campione di velocità ha affidato a Instagram: “Viaggio, vitto e alloggio pagato più pagamento per il periodo. Contattateci in privato”, ha scritto in una story. Non vorremmo essere in lui per tutte le candidature che avrà ricevuto; tra queste di sicuro ci sarà qualche ragazza che si propone con il solo obiettivo di passare le ore ad ammirare il muscolosissimo e tatuatissimo Jacobs.

La coppia ha deciso di trascorrere un mese di vacanza sull’isola delle Canarie per rilassarsi dopo le fatiche dell’anno e l’improvvisa popolarità, ma non mancheranno eventualmente gli allenamenti per Jacobs, dato che con il suo clima favorevole l’isola di Tenerife è considerata uno dei posti ideali per la preparazione invernale degli atleti. Ma affinché il relax sia completo serve però l’aiuto di una babysitter volenterosa che sia disposta a guardare i piccoli, di due e un anno, mentre mamme e papà sono a cena fuori oppure si godono una giornata di svago totale o semplicemente come aiuto nella gestione della routine quotidiana. "No perditempo", specificano i futuri datori di lavoro, sono alla ricerca di una persona seria che voglia davvero svolgere il mestiere di bambinaia e che sia in grado di farlo, visto che i due bimbi sono fantastici, ma anche molto piccoli. In bocca al lupo per la ricerca e per la scrematura dei DM su Instagram!